Ο Λούις Χάμιλτον καθάριζε 2 ώρες παραλία στη Μύκονο

Καθώς ο πόλεμος κατά του πλαστικού συνεχίζεται, ο Λούις Χάμιλτον εξέφρασε την οργή του για τις εταιρείες που «τυφλά είναι προσκολλημένες στο κέρδος», καθώς πέρασε σχεδόν δυο ώρες να καθαρίζει μια παραλία από τα σκουπίδια.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής στη Formula 1, ανήρτησε ένα βίντεο στα social media ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να σκεφτούν το αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις τους στο περιβάλλον, αποκαλώντας τη ρύπανση «αηδιαστική».

«Εντάξει παιδιά, είμαι εδώ σε ένα πανέμορφο σημείο του κόσμου, και έχουμε βρει ένα σωρό σκουπίδια και ήρθαμε να τα καθαρίσουμε», έγραψε ενώ όπως αναφέρει το CNN πρόκειται για παραλία της Μυκόνου.

Ο 33χρονος επαγγελματίας οδηγός, βρέθηκε στο ελληνικό νησί πριν μερικές ημέρες για να περάσει μέρος των διακοπών του.

«Θέλω να δείτε τις επιπτώσεις όταν αγοράζετε πλαστικά και τα πετάτε. Εδώ έρχονται και είναι αηδιαστικό. Όταν τα αγοράζετε, καταλήγουν στη θάλασσα. Σκεφτείτε το. Ήρθαμε εδώ και είδαμε ότι ήταν καλυμμένη από πλαστικά μπουκάλια», λέει με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Το βίντεο το ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram προσελκύοντας τουλάχιστον μισό εκατομμύριο views και δεκάδες σχόλια με χρήστες να επαινούν την ενέργεια του οδηγού.

«Ο Λούις Χάμιλτον ανέβηκε στην εκτίμησή μου! Είναι πολύ καλό να βλέπεις έναν πλούσιο και διάσημο να είναι τόσο ενεργός στο να βοηθά τον όμορφο πλανήτη μας» έγραψε ένας χρήστης.

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet!🌎 pic.twitter.com/CBG0VD0jOs

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 Αυγούστου 2018