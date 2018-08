Τέλος στην καριέρα του ως ηθοποιός βάζει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η ταινία «The Old Man and The Gun» που θα προβληθεί τον Σεπτέμβριο, θα είναι η τελευταία του

O διάσημος ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική, ρίχνοντας τίτλους τέλους στη σπουδαία καριέρα του ως ηθοποιού, αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Entertainment Weekly και δημοσιεύτηκε σήμερα.

«Δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ, όμως κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι το να συνεχίζω να παίζω, αυτό έχει τελειώσει για εμένα» είπε ο 81χρονος ηθοποιός, σημειώνοντας ότι το «The Old Man and The Gun», που αναμένεται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 28 Σεπτεμβρίου, θα είναι το πιθανότερο η τελευταία του ταινία. Εκεί, υποδύεται τον ρόλο ενός 70χρονου κακοποιού, που έχει δραπετεύσει από τη φυλακή και διαπράττει μια σειρά ληστειών.

«Θα πάρω τον δρόμο της συνταξιοδότησης έπειτα από αυτό, διότι το κάνω αυτό από τα 21 μου» εξήγησε ο Ρέντφορντ, ένας από τους ελάχιστους ηθοποιούς της γενιάς του που παραμένουν σε ενεργό δράση. «Σκέφτηκα, "εντάξει, φθάνει τώρα". Και γιατί να μην ασχοληθώ, με κάτι που είναι πολύ χαρούμενο και θετικό;» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν η ταινία του 1967 «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» με συμπρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι εμφανίσεις του μπροστά από την κάμερα ήταν σπανιότερες, προτιμώντας να επενδύσει στην καριέρα του σκηνοθέτη. Σκηνοθέτησε εννέα ταινίες, η πρώτη εκ των οποίων ήταν οι «Συνηθισμένοι Άνθρωποι», για την οποία βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας το 1981.

Με καταγωγή από την Καλιφόρνια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ίδρυσε επίσης το φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance το 1978, από τα σημαντικότερα στον κόσμο. Ως ηθοποιός, δεν τιμήθηκε ποτέ με Όσκαρ, αν και πολλές από τις ερμηνείες του προκάλεσαν τον ενθουσιασμό του κοινού και των κριτικών σε ταινίες σταθμούς της 7ης Τέχνης, όπως «Το Κεντρί», «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου», «Τρεις ημέρες του Κόνδορα», «Πέρα από την Αφρική». Εντούτοις, πήρε το Χρυσό Αγαλματίδιο το 2002 για το σύνολο του έργου του.

Στο ερώτημα εάν θα αποσυρθεί και από τη σκηνοθεσία, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απάντησε: «Θα το δούμε αυτό».