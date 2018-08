Η βόλτα στα Φηρά αποκτά ενδιαφέρον με ένα cocktail στο χέρι

Το MoMix στη Σαντορίνη σερβίρει cocktails που τα παίρνετε μαζί σας

Το MoMix Santorini βρίσκεται στο κέντρο της καλντέρας των Φηρών. Μια απογευματινή βόλτα την ώρα του ηλιοβασιλέματος σε αυτή την περιοχή είναι απερίγραπτα μαγική. Το μόνο που λείπει από μια τέτοια βόλτα είναι μια γευστική εμπειρία για όλες τις αισθήσεις, η οποία θα ολοκληρώσει τη μοναδική αυτή στιγμή. Σαντορίνη και καλοκαίρι, θέα και γεύση αποτελούν τα καλύτερα συστατικά για ένα ανεπανάληπτο cocktail.

Η ομάδα του MoMix, αφουγκραζόμενη την ανάγκη για ένα τέτοιο cocktail, δημιούργησε ένα νέο προϊόν το «MoMix To Go». Πρόκειται για μια take away υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του νησιού να γευτούν ένα από τα διάσημα MoMix cocktails, κάνοντας τη βόλτα τους στα στενά των Φηρών.

Στο πλαίσιο της οικολογικής ευαισθησίας που διακρίνει το MoMix δημιουργήθηκαν 3 κωδικοί ποτηριών με σκοπό τη μικρότερη δυνατή -έως και μηδενική- επιβάρυνση του νησιού. Έτσι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν και να επαναχρησιμοποιούν είτε το βιοδιασπώμενο-κομποστοποιήσιμο ποτήρι μιας χρήσης (PLA) ή κάποιο από τα δύο επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια που βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Το ίδιο ισχύει και για το ιδίων προδιαγραφών καλαμάκι. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης του πλαστικού στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη αποτρέπεται η ύπαρξη απορριμμάτων, μιας και ο επισκέπτης κρατάει το ποτήρι ως σουβενίρ.

Η ιδιαιτερότητα και η καινοτόμος προσέγγιση του concept αφορά στις «χειροποίητες» κρεμαστές θήκες των ποτηριών για το λαιμό. Μια σύνδεση της καινοτομίας με την ελληνική παράδοση στο «πλεκτό», που δίνει τη λύση για ελεύθερα χέρια στη βόλτα!

Tip: Η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται στις χειροποίητες κρεμαστές θήκες των ποτηριών για το λαιμό, που σας βοηθούν να κάνετε τη βόλτα σας με ελεύθερα τα χέρια!

Δείτε το αντίστοιχο βίντεο εδώ

Πληροφορίες

Φηρά, Σαντορίνη

Τηλ. 6949 718142

MoMix Accounts

Instagram: https://www.instagram.com/momixbar

Facebook: https://www.facebook.com/MoMixMolecularMixology

Facebook MoMix Santorini: https://www.facebook.com/MoMixBarSantorini

YouTube: https://www.youtube.com/user/MoMixBar

www.momixbar.com