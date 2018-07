Στο πλευρό της Ελλάδας και οι διάσημοι του Χόλιγουντ

Νία Βαρντάλος, Μαρία Μενούνος και Αντόνιο Μπαντέρας στέλνουν την αγάπη τους στην Ελλάδα

Τη θλίψη τους για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι εκφράζουν μέσω των social media οι διάσημοι του Χόλιγουντ.

Νία Βαρντάλος

Η Νία Βαρντάλος στην πρώτη της ανάρτηση στο Twitter με φωτογραφία από ελληνικό τοπίο έστειλε την αγάπη της στην Ελλάδα.

Sending much love to Greece. 💙🇬🇷💙 pic.twitter.com/1K9n3TTU3g — Nia Vardalos (@NiaVardalos) 24 Ιουλίου 2018

Σε δεύτερη ανάρτησή της, πάλι με φωτογραφία από Ελλάδα, εξέφρασε την αγάπη της και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

Love and condolences to the families of the many people who lost their lives to fires in the Athens area. pic.twitter.com/nQtaOnjonQ — Nia Vardalos (@NiaVardalos) 24 Ιουλίου 2018

Μαρία Μενούνος

Συνεχείς αναρτήσεις με την τραγική είδηση για την Ελλάδα ανεβάζει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter η Μαρία Μενούνος. «Βλέποντας τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, ραγίζει η καρδιά μου. Ας προσευχηθούμε να σταλεί γρήγορα διεθνής βοήθεια«.

Seeing the news of the devastating wildfires in Greece makes my heart hurt. Praying we get international relief there fast! 🇬🇷 — MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) 24 Ιουλίου 2018

Στη συνέχεια με άλλη ανάρτηση δεσμεύεται πως θα μιλήσει για αυτή την καταστροφή και στη ραδιοφωνική της εκπομπή.

I am....I will speak about it on my radio show as well. I’m praying for everyone https://t.co/yJrCWaW7vc — MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) 24 Ιουλίου 2018

Ακόμη μία ανάρτηση έκανε χθες εκφράζοντας τη θλίψη της και τα συλλυπητήριά της στους οικείους των θυμάτων.

Wildfires are currently devastating Athens Greece. People racing to the ocean just to survive. “Today Greece is mourning, and in memory of those who were lost, we are declaring a… https://t.co/1hOZho6dDN — MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) 24 Ιουλίου 2018

Αντόνιο Μπαντέρας

Την αγάπη του στους Έλληνες στέλνει με ανάρτησή του και ο Αντόνιο Μπαντέρας μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.