Στο Ουίνδσορ Χάρι και Μέγκαν για τις τελευταίες ετοιμασίες

Δύο μέρες πριν παντρευτούν, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έφτασαν στο Ουίνδσορ για τις τελευταίες προετοιμασίες της μεγάλης τους μέρας.

Φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι να βρίσκεται κατά μήκος του The Long Walk που οδηγεί στο κάστρο, όπου οριστικοποιούνται οι λεπτομέρειες γύρω από την τελετή και τη δεξίωση.

Η Μαρκλ παρακολουθούσε τον κόσμο από το πίσω κάθισμα ενός Range Rover, φορώντας λευκό μπλουζάκι.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν στη θέση του οδηγού στο τζιπ που ακολουθούσε και στο κάθισμα του συνοδηγού καθόταν η Κέιτ Μίντλετον.

Kate & William left Kensington Palace on the way to Windsor Castle!

Looooove the dress/top! (pic via @DailyMailUK) #DuchessofCambridge #RoyalWedding pic.twitter.com/pPzJ2Suknn

— Christin Zi (@PackhamGown) 17 Μαΐου 2018