Υποβρύχιο μετέφερε τρεις τόνους κοκαΐνης αξίας 100 εκατ. ευρώ

Στο κήτος του «ναρκω- υποβρυχίου» που συνελήφθη στα ανοικτά της Ισπανίας οι ερευνητές εντόπισαν τρεις τόνους κοκαΐνης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ, ένα γεγονός πρωτοφανές για την Ευρώπη, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι ισπανικές αρχές.

Το αυτοσχέδιο αυτό υποβρύχιο μήκους 20 μέτρων εντοπίστηκε το Σάββατο στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία. Δύο άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Με τη βοήθεια δυτών οι αστυνομικοί χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να το βγάλουν στην επιφάνεια και να το οδηγήσουν στο λιμάνι Αλντάν, κοντά στο Βίγκο. Εκεί εντόπισαν στο εσωτερικό του 152 πακέτα ναρκωτικών.

Ο νομάρχης της περιοχής Χαβιέρ Λοσάντα ντε Αθπιάθου ανακοίνωσε ότι στο υποβρύχιο εντοπίστηκαν 3 τόνοι κοκαΐνης με την τιμή της να εκτιμάται στα «100 εκατομμύρια ευρώ».

Διακόσιοι σαράντα άνδρες χρειάστηκαν για τη σύλληψη του «ναρκω- υποβρυχίου», στην οποία συμμετείχε η αστυνομία της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Βραζιλίας, διευκρίνισε το Λοσάντα.

Three tonnes of cocaine worth hundreds of millions of pounds have been found in a submarine off the coast of Spain.

Investigators stopped the 20-metre long craft, the first of its kind found involved in drug-smuggling in Europe. pic.twitter.com/qOOb0vAE4S

