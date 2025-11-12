Τραγωδία στην Αχαΐα με τρίχρονο αγόρι: Αφέθηκε ελεύθερος ο 25χρονος θείος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

0

Την Πέμπτη η κηδεία του παιδιού

Ελεύθερος, με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, αφέθηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά το θάνατο του 3,5 ετών νήπιου, που κατέληξε το βράδυ της Τρίτης στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της πόλης.

Ο 25χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μετά τον τραυματισμό του, όταν έπεσε μαζί με το ηλικίας 3,5 ετών νήπιο από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού τους.

Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το 3,5 ετών νήπιο στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων.