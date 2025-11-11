Τραγωδία στην Αχαΐα: Κατέληξε τρίχρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

0

Γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας λύγισαν στο άκουσμα του ανατριχιαστικού μαντάτου

Δραματικές είναι οι στιγμές στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς πριν από λίγη ώρα, υπέκυψε στα τραύματά του, ο τρίχρονος που το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά, πέφτοντας από μάντρα και από ύψος περίπου 2 μέτρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, μετέδωσε το tempo24.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.